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Матч-центр
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Анхель Гомес
№47
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 авг. 2000 (19) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:15
Манчестер Юнайтед
0 : 2
Бернли
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:15
был в запасе
Манчестер Юнайтед
0
Бернли
2
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
минуты: 80' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Вест Хэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Лестер Сити
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
0
был в запасе