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Мерих Демирал
№3
Защитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Турция
Дата рождения
5 марта 1998 (22) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
3'
3'
3'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
3'
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
76'
76'
76'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Лацио
3
Ювентус
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:30
Ювентус
2 : 2
Сассуоло
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Ювентус
2
Сассуоло
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
1
Ювентус
3
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Ювентус
2
Дженоа
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лечче
1
Ювентус
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
2
Болонья
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Интер
1
Ювентус
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
был в запасе
Ювентус
2
СПАЛ
0
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Брешиа
1 : 2
Ювентус
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Брешиа
1
Ювентус
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
был в запасе
Фиорентина
0
Ювентус
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
4
Наполи
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Парма
0 : 1
Ювентус
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Парма
0
Ювентус
1
был в запасе