Давид Бидловский
№76
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 янв. 1999 (21) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 18:00
был в запасе
Оренбург
1
Сочи
1
был в запасе
5.08.2019 5 авг. 2019 пн 20:00
Ахмат
2 : 1
Оренбург
5.08.2019 5 авг. 2019 пн 20:00
был в запасе
Ахмат
2
Оренбург
1
был в запасе
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
был в запасе
Оренбург
0
Зенит
2
был в запасе
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
был в запасе
ЦСКА
2
Оренбург
1
был в запасе
13.07.2019 13 июля 2019 сб 21:30
Ростов
2 : 1
Оренбург
13.07.2019 13 июля 2019 сб 21:30
был в запасе
Ростов
2
Оренбург
1
был в запасе