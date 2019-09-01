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Энрико Бриньола
№20
Нападающий
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Команда
Ливорно
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 июля 1999 (20) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Сассуоло
4 : 1
Сампдория
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Сассуоло
4
Сампдория
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Торино
2 : 1
Сассуоло
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
был в запасе
Торино
2
Сассуоло
1
был в запасе