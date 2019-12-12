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Матч-центр
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Луис Феллипе
№29
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 сент. 1993 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ЛАСК
3 : 0
Спортинг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
ЛАСК
3
Спортинг
0
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
9'
9'
9'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
9'
минуты: 1' - 90'
Спортинг
4
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Русенборг
0 : 2
Спортинг
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Русенборг
0
Спортинг
2
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Спортинг
1 : 0
Русенборг
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
1
Русенборг
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Спортинг
2 : 1
ЛАСК
58'
71'
58'
71'
58'
71'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
58'
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
ЛАСК
1
минуты: 1' - 90'