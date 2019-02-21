Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Комнен Андрич
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Сербия
Дата рождения
1 июля 1995 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Динамо
3 : 0
Виктория
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Динамо
3
Виктория
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Виктория
2 : 1
Динамо
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Виктория
2
Динамо
1
был в запасе