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Бафоде Диаките
№19
Защитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 янв. 2000 (20) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 0
Тулуза
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
21', 16'
21', 16'
21', 16'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
21', 16'
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Брест
5
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 27'
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 1' - 27'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 0
Тулуза
81'
81'
81'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 0
Амьен
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
4 : 0
Тулуза
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Дижон
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'