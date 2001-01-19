Виктор Мольехо
№40
Нападающий
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 янв. 2001 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
минуты: 75' - 90'
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 75' - 90'
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 18:15
Атлетико
1 : 3
Реал
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 18:15
был в запасе
Атлетико
1
Реал
3
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
минуты: 62' - 90'
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 62' - 90'