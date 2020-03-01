Энрик Гальего
№11
Нападающий
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 сент. 1986 (33) года
Рост
187
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.03.2020 1 марта 2020 вс 14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
1.03.2020 1 марта 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Гранада
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
48'
48'
48'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 18:00
был в запасе
Осасуна
1
Реал
4
был в запасе
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 20:30
был в запасе
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 20:30
Хетафе
0 : 0
Осасуна
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 20:30
был в запасе
Хетафе
0
Осасуна
0
был в запасе
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 23:15
Хетафе
3 : 1
Гранада
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 23:15
был в запасе
Хетафе
3
Гранада
1
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
был в запасе
Бетис
1
Хетафе
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 20:00
Хетафе
1 : 1
Алавес
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 20:00
был в запасе
Хетафе
1
Алавес
1
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 23:00
минуты: 80' - 90'
Атлетико
1
Хетафе
0
минуты: 80' - 90'