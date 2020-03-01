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Энрик Гальего
№11
Нападающий
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 сент. 1986 (33) года
Рост
187
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Гранада
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
48'
48'
48'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
1
Реал
4
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
Хетафе
0 : 0
Осасуна
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
0
Осасуна
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:15
Хетафе
3 : 1
Гранада
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:15
был в запасе
Хетафе
3
Гранада
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Бетис
1
Хетафе
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Хетафе
1 : 1
Алавес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Хетафе
1
Алавес
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
минуты: 80' - 90'
Атлетико
1
Хетафе
0
минуты: 80' - 90'