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Хоакин Фернандес
№2
Полузащитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 мая 1996 (24) года
Рост
190
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Леганес
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Вальядолид
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
Сельта
0 : 0
Вальядолид
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:15
Барселона
5 : 1
Вальядолид
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Вальядолид
2 : 0
Эйбар
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
17:00
Вальядолид
0 : 0
Атлетико
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Вальядолид
1 : 1
Гранада
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Вальядолид
1
Гранада
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Вильярреал
2 : 0
Вальядолид
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Вильярреал
2
Вальядолид
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
Вальядолид
1 : 1
Осасуна
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
был в запасе
Вальядолид
1
Осасуна
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Вальядолид
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Реал
1
Вальядолид
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
был в запасе
Бетис
1
Вальядолид
2
был в запасе