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Юссуф Фофана
№36
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 янв. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
33'
33'
33'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 72'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 72'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Страсбур
3
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 0
Страсбур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
4
Тулуза
2
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Брест
5 : 0
Страсбур
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
5
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
22'
22'
22'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
22'
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 1
Ним
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
4
Ним
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Страсбур
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:00
Страсбур
1 : 1
Метц
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Метц
1
минуты: 1' - 90'