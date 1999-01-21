Юссуф Фофана
№36
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 янв. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монако
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 21:00
Монако
1 : 0
Анжер
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
Ним
3 : 1
Монако
33'
33'
33'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 72'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 72'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Страсбур
3
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Метц
1 : 0
Страсбур
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 22:00
был в запасе
Страсбур
4
Тулуза
2
был в запасе
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 21:00
Брест
5 : 0
Страсбур
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
5
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
22'
22'
22'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:30
22'
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:00
Страсбур
4 : 1
Ним
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
4
Ним
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Страсбур
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 18:00
Страсбур
1 : 1
Метц
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Метц
1
минуты: 1' - 90'