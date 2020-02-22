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Бриан Хиль
№41
Нападающий
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 февр. 2001 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Сельта
1
Леганес
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
87'
87'
87'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Леганес
0
Бетис
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Севилья
1
Атлетик
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Мальорка
0
Севилья
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Осасуна
1
Севилья
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
90'
90'
90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Севилья
1
Леганес
0
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
85'
85'
85'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
был в запасе
Севилья
1
Сельта
1
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:00
Гранада
0 : 1
Севилья
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:00
был в запасе
Гранада
0
Севилья
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
был в запасе
Эспаньол
0
Севилья
2
был в запасе