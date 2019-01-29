Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Конор Ковентри
№54
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вест Хэм
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
25 марта 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
22:45
Вулверхэмптон
3 : 0
Вест Хэм
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
22:45
был в запасе
Вулверхэмптон
3
Вест Хэм
0
был в запасе
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
17:15
Бернли
2 : 0
Вест Хэм
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
17:15
был в запасе
Бернли
2
Вест Хэм
0
был в запасе
27.12.2018
27 дек. 2018
чт
22:45
Саутгемптон
1 : 2
Вест Хэм
27.12.2018
27 дек. 2018
чт
22:45
был в запасе
Саутгемптон
1
Вест Хэм
2
был в запасе