Конор Ковентри
№54
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
25 марта 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 22:45
Вулверхэмптон
3 : 0
Вест Хэм
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 22:45
был в запасе
Вулверхэмптон
3
Вест Хэм
0
был в запасе
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 17:15
Бернли
2 : 0
Вест Хэм
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 17:15
был в запасе
Бернли
2
Вест Хэм
0
был в запасе
27.12.2018 27 дек. 2018 чт 22:45
Саутгемптон
1 : 2
Вест Хэм
27.12.2018 27 дек. 2018 чт 22:45
был в запасе
Саутгемптон
1
Вест Хэм
2
был в запасе