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Кейн Рэмси
№66
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 окт. 2000 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2.01.2019
2 янв. 2019
ср
22:45
Челси
0 : 0
Саутгемптон
2.01.2019
2 янв. 2019
ср
22:45
был в запасе
Челси
0
Саутгемптон
0
был в запасе
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
17:15
Саутгемптон
1 : 3
Манчестер Сити
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
Саутгемптон
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
1
Саутгемптон
3
был в запасе