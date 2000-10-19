Кейн Рэмси
№66
Полузащитник
Подписаться
Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 окт. 2000 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2.01.2019 2 янв. 2019 ср 22:45
Челси
0 : 0
Саутгемптон
2.01.2019 2 янв. 2019 ср 22:45
был в запасе
Челси
0
Саутгемптон
0
был в запасе
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 17:15
Саутгемптон
1 : 3
Манчестер Сити
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
Саутгемптон
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
1
Саутгемптон
3
был в запасе