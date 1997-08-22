Айэн Муньос
№29
Защитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 авг. 1997 (22) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 14:00
был в запасе
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 16:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
был в запасе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Реал Сосьедад
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 18:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
был в запасе
Реал
3
Реал Сосьедад
1
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 15:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 23:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 85'
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 85'