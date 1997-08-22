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Лукас Пакета
№39
Полузащитник
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Команда
Милан
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 авг. 1997 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Милан
1
Дженоа
2
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:45
Фиорентина
1 : 1
Милан
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Милан
1
был в запасе
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 81' - 90'
Интер
4
Милан
2
минуты: 81' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Милан
1
Верона
1
минуты: 64' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Милан
3
Удинезе
2
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
Кальяри
0 : 2
Милан
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
Кальяри
0
Милан
2
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
минуты: 85' - 90'
Милан
0
Сампдория
0
минуты: 85' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Милан
0 : 0
Сассуоло
90'
90'
90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Милан
0
Сассуоло
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
22:45
Болонья
2 : 3
Милан
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Болонья
2
Милан
3
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:00
Милан
1 : 1
Наполи
26'
26'
26'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 85'
Ювентус
1
Милан
0
минуты: 1' - 85'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
Милан
1 : 2
Лацио
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:00
Милан
1 : 0
СПАЛ
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 88'
Милан
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 88'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Рома
2 : 1
Милан
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Милан
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 67'
Милан
2
Лечче
2
минуты: 1' - 67'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
1 : 2
Милан
84'
84'
84'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Дженоа
1
Милан
2
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
21:45
Милан
1 : 3
Фиорентина
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Милан
1
Фиорентина
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
Милан
0 : 2
Интер
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Милан
0
Интер
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
Верона
0 : 1
Милан
35'
35'
35'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 46'
Верона
0
Милан
1
минуты: 1' - 46'
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