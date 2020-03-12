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Лента
Матч-центр
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Мэйсон Гринвуд
№26
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 окт. 2001 (18) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
90'
90'
90'
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
90'
минуты: 85' - 90'
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 85' - 90'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Брюгге
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
5
Брюгге
0
был в запасе