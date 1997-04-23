Бруну Кошта
№6
Полузащитник
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Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 апр. 1997 (23) года
Рост
169
Вес
57
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 23:00
Рейнджерс
2 : 0
Порту
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Рейнджерс
2
Порту
0
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Порту
1 : 1
Рейнджерс
69'
69'
69'
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Порту
1
Рейнджерс
1
был в запасе
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 19:55
Фейеноорд
2 : 0
Порту
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Фейеноорд
2
Порту
0
был в запасе