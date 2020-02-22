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Майкл Обафеми
№61
Нападающий
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
6 июля 2000 (19) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
88'
88'
88'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Саутгемптон
1
Бернли
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
31'
31'
31'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
31'
минуты: 1' - 69'
Челси
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 69'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
2 : 1
Уотфорд
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 76'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 76'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Эвертон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Эвертон
2
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 73' - 90'
Саутгемптон
1
Челси
4
минуты: 73' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Саутгемптон
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Саутгемптон
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Саутгемптон
1 : 2
Ливерпуль
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Ливерпуль
2
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Бернли
3 : 0
Саутгемптон
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 66' - 90'
Бернли
3
Саутгемптон
0
минуты: 66' - 90'