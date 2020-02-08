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Бенжамин Голлер
№39
Полузащитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 янв. 1999 (21) год
Рост
180
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Вердер
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Вердер
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
был в запасе
Вердер
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фортуна
0
Вердер
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
был в запасе
Вердер
0
Майнц
5
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Бавария
6
Вердер
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Вердер
0
Падерборн
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Вердер
3
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Вердер
1
Шальке-04
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
был в запасе
Боруссия
3
Вердер
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Вердер
2
Фрайбург
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Байер
2 : 2
Вердер
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Байер
2
Вердер
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Вердер
1 : 1
Герта
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вердер
1
Герта
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Вердер
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
Боруссия
2 : 2
Вердер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
2
Вердер
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Вердер
0 : 3
РБ Лейпциг
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Унион
1 : 2
Вердер
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Унион
1
Вердер
2
был в запасе