Данил Степанов
№69
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 янв. 2000 (20) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
был в запасе
Арсенал
0
Рубин
1
был в запасе
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
1.03.2020 1 марта 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
1.03.2020 1 марта 2020 вс 14:00
был в запасе
Тамбов
0
Рубин
0
был в запасе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 16:30
был в запасе
Сочи
1
Рубин
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:00
был в запасе
Ахмат
1
Рубин
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Рубин
1
Зенит
2
был в запасе
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 19:30
Рубин
0 : 0
Урал
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 19:30
был в запасе
Рубин
0
Урал
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Спартак
0
Рубин
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Зенит
5
Рубин
0
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
59'
59'
59'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
71'
71'
71'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2019 29 июля 2019 пн 20:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
29.07.2019 29 июля 2019 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
70'
70'
70'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 46' - 90'
15.07.2019 15 июля 2019 пн 20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019 15 июля 2019 пн 20:00
минуты: 88' - 90'
Локомотив
1
Рубин
1
минуты: 88' - 90'