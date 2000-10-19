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Матч-центр
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Джонатан Панцо
№33
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 окт. 2000 (19) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 74' - 90'
Монако
2
Ним
2
минуты: 74' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Метц
3
Монако
0
был в запасе
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Монако
0
Лион
3
минуты: 1' - 90'