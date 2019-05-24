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Фетхи Харек
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
21 окт. 1982 (37) лет
Рост
175
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Ним
2 : 3
Лион
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Ним
2
Лион
3
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Лилль
5 : 0
Ним
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лилль
5
Ним
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Нант
2 : 4
Ним
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Нант
2
Ним
4
был в запасе
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
17:00
Ним
1 : 1
Монпелье
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ним
1
Монпелье
1
был в запасе
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
21:00
Ним
3 : 1
Анжер
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Ним
3
Анжер
1
был в запасе
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Кан
1 : 2
Ним
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Ним
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
21:45
Лион
2 : 0
Ним
17'
17'
17'
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ним
0
минуты: 1' - 90'