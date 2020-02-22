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Андрей Жиротто
№20
Полузащитник
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Команда
Нант
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
17 февр. 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 3
Нант
64'
64'
64'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Нант
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Нант
0 : 0
Метц
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Метц
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Нант
90'
90'
90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
90'
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Нант
3
минуты: 1' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
Нант
1 : 2
ПСЖ
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Нант
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
17'
17'
17'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Нант
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
Нант
1 : 0
Дижон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
ПСЖ
2 : 0
Нант
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Нант
2 : 1
Тулуза
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
45'
45'
45'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
72'
72'
72'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 0
Нант
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Ницца
76'
76'
76'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Нант
1 : 0
Ренн
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Нант
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Нант
1 : 0
Реймс
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Монпелье
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
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