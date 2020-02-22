Исмаэль Аанеба
№33
Защитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Страсбур
0
Амьен
0
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Лион
1
Страсбур
1
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 19:00
был в запасе
Страсбур
3
Реймс
0
был в запасе
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
был в запасе
Тулуза
0
Страсбур
1
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
Страсбур
1 : 2
Лилль
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Страсбур
1
Лилль
2
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Монако
1
Страсбур
3
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Метц
1 : 0
Страсбур
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Метц
1
Страсбур
0
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Лилль
2
Страсбур
0
был в запасе