Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Булайе Диа
№33
Нападающий
Подписаться
Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 нояб. 1996 (23) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
90'
90'
90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Реймс
1 : 0
Ренн
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 4
Реймс
75'
75'
75'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
75'
был в запасе
Анжер
1
Реймс
4
был в запасе
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
67'
67'
67'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
67'
минуты: 1' - 90'
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
90'
90'
90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
90'
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Ним
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 0
Монпелье
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Реймс
49'
49'
49'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
49'
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
90'
90'
90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
90'
минуты: 61' - 90'
ПСЖ
0
Реймс
2
минуты: 61' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Нант
1 : 0
Реймс
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Реймс
2 : 0
Лилль
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры