Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Натаэль Жулан
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 июля 1996 (23) года
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Генгам
1
Амьен
2
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
0 : 0
Ницца
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Генгам
0
Ницца
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
2 : 1
Генгам
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
Нант
5 : 0
Генгам
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Нант
5
Генгам
0
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Страсбур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 69'
Генгам
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 69'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Кан
0 : 0
Генгам
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Монпелье
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Генгам
1
Монпелье
1
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Генгам
60'
60'
60'
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 28' - 90'
Анжер
0
Генгам
1
минуты: 28' - 90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
Генгам
1 : 3
Бордо
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
был в запасе
Генгам
1
Бордо
3
был в запасе