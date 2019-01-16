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Жулиан Бьянсон
№46
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 марта 2000 (20) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Монако
1
Ницца
1
был в запасе
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Монако
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
1
Монако
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Монако
0 : 2
Генгам
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Монако
0
Генгам
2
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
Лион
3 : 0
Монако
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
был в запасе
Лион
3
Монако
0
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
Монако
1 : 2
Монпелье
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Монпелье
2
был в запасе