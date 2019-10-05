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Лента
Матч-центр
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Жонатан Майер
№17
Защитник
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Команда
Майнц
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 нояб. 1999 (20) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Майнц
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
1
Майнц
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Вольфсбург
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Майнц
0
Вольфсбург
1
был в запасе