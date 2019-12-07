У Ен Чон
№29
Полузащитник
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
20 сент. 1999 (20) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
Фрайбург
1 : 0
Вольфсбург
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Вольфсбург
0
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Боруссия
4
Фрайбург
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Байер
1 : 1
Фрайбург
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Байер
1
Фрайбург
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Фрайбург
2
Боруссия
2
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Кельн
2
был в запасе