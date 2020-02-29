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Лукас Оласа
№15
Защитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
21 июля 1994 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
0 : 0
Сельта
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
57'
57'
57'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
Валенсия
1 : 0
Сельта
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Эйбар
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
Леванте
3 : 1
Сельта
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
3
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
Сельта
0 : 0
Вальядолид
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Сельта
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
23:00
Барселона
4 : 1
Сельта
42'
42'
42'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
23:00
42'
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Бетис
2
Сельта
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Сельта
0 : 1
Реал Сосьедад
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
15:00
Сельта
1 : 0
Атлетик
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
21:00
Сельта
1 : 1
Эспаньол
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
90'
90'
90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
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