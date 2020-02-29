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Лисандро Магальян
№16
Защитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
27 сент. 1993 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 1
Алавес
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 46' - 90'
Леганес
1
Алавес
1
минуты: 46' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Алавес
2
Атлетик
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
40'
40'
40'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
Алавес
1 : 1
Бетис
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Алавес
1
Бетис
1
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
Алавес
1 : 1
Леганес
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
был в запасе
Алавес
1
Леганес
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Гранада
3 : 0
Алавес
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Гранада
3
Алавес
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
был в запасе
Эйбар
0
Алавес
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Алавес
3
Вальядолид
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
10'
10'
10'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
4
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
65'
65'
65'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
50'
90'
50'
90'
50'
90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
50'
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Валенсия
2 : 1
Алавес
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Валенсия
2
Алавес
1
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
был в запасе
Атлетик
2
Алавес
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
15:00
Алавес
0 : 1
Севилья
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
15:00
был в запасе
Алавес
0
Севилья
1
был в запасе