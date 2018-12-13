Дилан Уедраого
№15
Защитник
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Команда
Аполлон
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
22 июля 1998 (21) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Марсель
1 : 3
Аполлон
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Аполлон
3
минуты: 1' - 90'
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
Аполлон
2 : 0
Лацио
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 20:55
Аполлон
2 : 3
Айнтрахт
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Аполлон
2
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90'