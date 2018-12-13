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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мохаммед Дауда
№38
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
20 февр. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Динамо
0 : 0
Андерлехт
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
Динамо
0
Андерлехт
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Андерлехт
2 : 2
Фенербахче
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Андерлехт
2
Фенербахче
2
был в запасе