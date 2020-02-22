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Алексис Салемакерс
№56
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
27 июня 1999 (20) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:45
Фиорентина
1 : 1
Милан
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Милан
1
был в запасе
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
был в запасе
Милан
1
Торино
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Интер
4
Милан
2
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Милан
1
Верона
1
минуты: 77' - 90'