Алексис Салемакерс
№56
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
27 июня 1999 (20) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:45
Фиорентина
1 : 1
Милан
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Милан
1
был в запасе
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
был в запасе
Милан
1
Торино
0
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 22:45
был в запасе
Интер
4
Милан
2
был в запасе
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
Милан
1 : 1
Верона
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Милан
1
Верона
1
минуты: 77' - 90'