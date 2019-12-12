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Матч-центр
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Мигель Луиш
№39
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
27 февр. 1999 (21) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ЛАСК
3 : 0
Спортинг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ЛАСК
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Русенборг
0 : 2
Спортинг
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Русенборг
0
Спортинг
2
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Спортинг
1 : 0
Русенборг
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Спортинг
1
Русенборг
0
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Спортинг
2 : 1
ЛАСК
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
ЛАСК
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 81'
ПСВ
3
Спортинг
2
минуты: 1' - 81'