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Онурджан Гюлер
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
24 марта 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Краснодар
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Краснодар
2
Акхисар Беледиеспор
1
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
2 : 3
Севилья
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Акхисар Беледиеспор
2
Севилья
3
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Севилья
6 : 0
Акхисар Беледиеспор
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Севилья
6
Акхисар Беледиеспор
0
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
был в запасе