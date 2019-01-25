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Лента
Матч-центр
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Кристофер Рочья
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 февр. 1998 (22) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
Марсель
1 : 2
Лилль
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
минуты: 88' - 90'
Марсель
1
Лилль
2
минуты: 88' - 90'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
Кан
0 : 1
Марсель
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
был в запасе
Кан
0
Марсель
1
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
18:00
Марсель
2 : 0
Кан
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
18:00
был в запасе
Марсель
2
Кан
0
был в запасе