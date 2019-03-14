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Матч-центр
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Сидклей Феррейра
№17
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 мая 1993 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
14.03.2019
14 марта 2019
чт
20:55
Динамо
0 : 5
Челси
14.03.2019
14 марта 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Челси
5
минуты: 1' - 90'
7.03.2019
7 марта 2019
чт
23:00
Челси
3 : 0
Динамо
7.03.2019
7 марта 2019
чт
23:00
был в запасе
Челси
3
Динамо
0
был в запасе
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
Динамо
1 : 0
Олимпиакос
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Динамо
1
Олимпиакос
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Олимпиакос
2 : 2
Динамо
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Олимпиакос
2
Динамо
2
был в запасе