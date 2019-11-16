Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Джеймс Лоуренс
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
22 авг. 1992 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
Азербайджан
0 : 2
Уэльс
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Азербайджан
0
Уэльс
2
был в запасе
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
Уэльс
2 : 1
Азербайджан
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Уэльс
2
Азербайджан
1
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Венгрия
1 : 0
Уэльс
82'
82'
82'
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Венгрия
1
Уэльс
0
минуты: 1' - 90'
8.06.2019
8 июня 2019
сб
16:00
Хорватия
2 : 1
Уэльс
8.06.2019
8 июня 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Хорватия
2
Уэльс
1
минуты: 1' - 90'