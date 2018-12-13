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Фабиан Мисенбек
№17
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Австрия
Дата рождения
7 июля 1993 (26) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Спартак
1 : 0
Фенербахче
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
Спартак
1
Фенербахче
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Андерлехт
0
Спартак
0
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Динамо
3 : 1
Спартак
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Динамо
3
Спартак
1
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Фенербахче
2 : 0
Спартак
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Фенербахче
2
Спартак
0
был в запасе