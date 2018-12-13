Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лукас Грессак
№34
Полузащитник
Подписаться
Команда
Спартак
Гражданство
Словакия
Дата рождения
23 янв. 1989 (31) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Спартак
1 : 0
Фенербахче
33'
33'
33'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Фенербахче
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
79'
79'
79'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Динамо
3 : 1
Спартак
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Спартак
1 : 2
Динамо
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Фенербахче
2 : 0
Спартак
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Фенербахче
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'