Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эдис Агович
№25
Нападающий
Подписаться
Команда
Дюделанж
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
13 июля 1993 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Милан
5 : 2
Дюделанж
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Милан
5
Дюделанж
2
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Бетис
3 : 0
Дюделанж
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Бетис
3
Дюделанж
0
был в запасе