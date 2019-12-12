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Льюис Морган
№16
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
30 сент. 1996 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
2 : 0
Селтик
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 67'
ЧФР Клуж
2
Селтик
0
минуты: 1' - 67'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Селтик
3 : 1
Ренн
22'
22'
22'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
22'
минуты: 1' - 90'
Селтик
3
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Лацио
1 : 2
Селтик
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лацио
1
Селтик
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Ренн
1 : 1
Селтик
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Ренн
1
Селтик
1
был в запасе