Папе Сиссе
№66
Защитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
14 сент. 1995 (24) года
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 33' - 90'
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 33' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Олимпиакос
0
Арсенал
1
был в запасе