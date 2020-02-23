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Рафик Гитан
№10
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 мая 1999 (21) год
Рост
164
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Ним
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Ренн
2
Ним
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ренн
0 : 0
Брест
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ренн
0
Брест
0
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Ренн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
был в запасе
Ницца
1
Ренн
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 1
Амьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ренн
3
Амьен
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 2
Тулуза
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ренн
3
Тулуза
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
был в запасе
Монако
3
Ренн
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Ренн
1
Ницца
2
был в запасе