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Лента
Матч-центр
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Тони Домджони
№14
Полузащитник
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Команда
Цюрих
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
4 сент. 1998 (21) год
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:30
Хапоэль
1 : 0
Лачи
42'
42'
42'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Хапоэль
1
Лачи
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
Лачи
1 : 1
Хапоэль
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лачи
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90'