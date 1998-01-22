Стефен Одей
№15
Нападающий
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Команда
Цюрих
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
15 янв. 1998 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 20:55
Наполи
4 : 0
Генк
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 20:55
был в запасе
Наполи
4
Генк
0
был в запасе
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
был в запасе
Генк
1
Зальцбург
4
был в запасе
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
Генк
1 : 4
Ливерпуль
88'
84'
88'
84'
88'
84'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
88'
был в запасе
Генк
1
Ливерпуль
4
был в запасе