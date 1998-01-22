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Лента
Матч-центр
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Стефен Одей
№15
Нападающий
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Команда
Цюрих
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
15 янв. 1998 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
Наполи
4 : 0
Генк
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
был в запасе
Наполи
4
Генк
0
был в запасе
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
был в запасе
Генк
1
Зальцбург
4
был в запасе
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Генк
1 : 4
Ливерпуль
88'
84'
88'
84'
88'
84'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
88'
был в запасе
Генк
1
Ливерпуль
4
был в запасе