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Матч-центр
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Факундо Гарсия
№15
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 дек. 1999 (20) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
АЕК
1 : 5
Байер
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Байер
5
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Цюрих
1 : 2
АЕК
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
АЕК
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Лудогорец
0 : 0
АЕК
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
АЕК
1 : 1
Лудогорец
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
АЕК
1
Лудогорец
1
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Байер
4 : 2
АЕК
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Байер
4
АЕК
2
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
АЕК
0 : 1
Цюрих
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
АЕК
0
Цюрих
1
был в запасе