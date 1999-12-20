Факундо Гарсия
№15
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 дек. 1999 (20) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
АЕК
1 : 5
Байер
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Байер
5
минуты: 1' - 90'
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Цюрих
1 : 2
АЕК
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
АЕК
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
Лудогорец
0 : 0
АЕК
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
АЕК
1 : 1
Лудогорец
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
АЕК
1
Лудогорец
1
был в запасе
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
Байер
4 : 2
АЕК
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Байер
4
АЕК
2
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
АЕК
0 : 1
Цюрих
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
АЕК
0
Цюрих
1
был в запасе