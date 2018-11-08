Андро Гиоргадзе
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
3 мая 1996 (24) года
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
Ворскла
0 : 1
Карабах
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Ворскла
0
Карабах
1
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Арсенал
4 : 2
Ворскла
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
Арсенал
4
Ворскла
2
был в запасе