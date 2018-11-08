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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андро Гиоргадзе
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
3 мая 1996 (24) года
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Ворскла
0 : 1
Карабах
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Ворскла
0
Карабах
1
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Арсенал
4 : 2
Ворскла
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Арсенал
4
Ворскла
2
был в запасе